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Синицина поделилась секретом успеха отношений с Кацалаповым

Синицина поделилась секретом успеха отношений с Кацалаповым
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Российская фигуристка, чемпионка мира и олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина рассказала о том, как достигла успехов в отношениях с мужем и партнёром Никитой Кацалаповым.

«Видела в комментариях вопрос про то, как нам с Никитой удаётся сохранять отношения так долго. Ну, во-первых, понятие «долго» у всех разное, а во-вторых, наверное, в течение жизни рецепт здоровых и крепких отношений будет очень разный.

На данный момент я считаю, что каждый из партнёров должен, в первую очередь, уметь любить. Не бояться принимать это чувство и выражать его в каких-то здоровых рамках, а это: давать свободу своему партнеру, быть друзьями друг другу, уметь вовремя поддержать друг друга нужными словами, быть на одной волне и иметь похожие цели в жизни. Наверное, как-то так», – написала Синицина в своей социальной сети.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Синицина в паре с фигуристом Никитой Кацалаповым завоевали золото в команде и серебро в личном турнире. Виктория и Никита – чемпионы мира – 2021, двукратные чемпионы Европы.

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