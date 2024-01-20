Новой чемпионке всего 12 лет, и она исполнила уникальный каскад из двух четверных.

Петросян — без титула на прыжковом ЧР. Она боролась с юниорками из «истории с йогуртом»!

Захватывающая борьба девушек на чемпионате России по прыжкам закончилась сенсационным триумфом 12-летней воспитанницы Этери Тутберидзе Маргариты Базылюк. Юная одиночница в одну калитку вынесла старшую коллегу по «Хрустальному» Аделию Петросян, которая всего месяц назад с блеском завоевала титул чемпионки России.

Но куда более значимой для Маргариты стала победа над ровесницей и принципиальной соперницей Еленой Костылевой. Раньше они вместе занимались у Тутберидзе и неплохо ладили между собой. Однако идиллии между ними внезапно положил конец несчастный йогурт на сборах в Новогорске. Доподлинно неизвестно, но якобы Костылева взяла для Базылюк йогурт по её же просьбе, а в коридоре встретила строгого тренера, и та отругала девочку за нарушение диеты. Рита эту просьбу не подтвердила, и Тутберидзе ещё больше разочаровалась в Лене. В итоге боевая мама забрала обиженную дочку из «Хрустального», а Базылюк обосновалась там в статусе главной примы среди подрастающего поколения.

С тех пор каждая встреча на соревнованиях двух талантливых спортсменок превращается в ярую битву. Вот только в этом сезоне до чемпионата России по прыжкам они ещё ни разу не встречались на одном льду. Естественно, борьба от этого только накалилась. Тем более в четвертьфинале и полуфинале Костылева выступала увереннее Базылюк, но в самый ответственный момент её подвёл фирменный квад.

А где же Камила Валиева?!

Костылева очаровала Татьяну Тарасову

В личный прыжковый турнир среди одиночниц по итогам квалификации прошли 12 участниц. Борьбу за медали и титул чемпионки России по прыжкам они начали с четвертьфинала, в котором их разбили на пары в соответствии с установленным регламентом. Фигуристка, набравшая на отборочном этапе наибольшую сумму баллов, боролась с показавшей наименьший результат. Таким образом, удалось гарантированно развести явных лидеров и добиться максимальной интриги. Соревновались девушки «на вылет»: в следующий раунд проходили те, кто заработал больше баллов в своей паре.

В четвертьфинале спортсменок обязали продемонстрировать за 1 минуту и 15 секунд два разных сольных прыжка, а также один каскад либо комбинацию из не более двух прыжков. Каждый элемент разрешалось попробовать не более двух раз.

Главной звездой этого раунда как раз стала 12-летняя Елена Костылева. Очаровательная юная фигуристка наскакала целую россыпь шикарнейших прыжков! Четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, ещё один сольный четверной сальхов, заслуживший «шесть ноль» от Татьяны Тарасовой на комментаторской позиции Первого канала, два высоченных тройных лутца и отменный тройной флип. Судьи не поскупились на оценки для Лены: на табло загорелись 37,80 балла. Однако Татьяна Анатольевна призналась в прямом эфире, что сама бы поставила ей под 40 баллов. Очень ей понравилось всё, что делала девочка. Состязавшаяся в одной паре с Леной Диана Мильто отстала от неё на добрых 10 баллов и вылетела из турнира, хотя тоже старалась поразить арбитров четверными сальховами

Елена Костылева Фото: РИА Новости

Серия падений Алёны Жилиной из «Ангелов Плющенко», отчаянно пытавшейся покорить четверной тулуп, почти автоматом обеспечила место в полуфинале Маргарите Базылюк. Но было очевидно, что просто набрать приличную сумму баллов за элементы ей недостаточно. Хотелось сразу же захватить лидерство. Увы, не получилось. На приземлении с первого четверного сальхова Риту закрутило, второй квад-сальхов она выполнила без проблем в каскаде с тройным тулупом, а потом со второй попытки осилила четверной тулуп. Набрала в итоге 36,92 балла и отстала от Костылевой, пусть и не сильно.

С третьим промежуточным результатом в полуфинал вышла Аделия Петросян. Новоиспечённая чемпионка России отлично прыгнула каскад из четверного и тройного тулупов, но неожиданно сдвоила подряд два четверных флипа. Расстраиваться Аделия не стала и легко исполнила тройной флип, а потом и чистый четверной тулуп. Тем не менее по оценкам от 12-летних одиночниц она отставала, заработав 34,18 балла.

Софья Муравьёва в четвертьфинале феерила красивейшими тройными акселями: в каскаде с тройным тулупом и сольным. Кроме того, она сделала тройной лутц и набрала 34,12 балла. С таким контентом ученица Плющенко обошла Алёну Принёву, владеющую четверным лутцем. К сожалению, сложнейший прыжок той удался лишь в каскаде с тройным тулупом, а затем начались проблемы, которые вывели её из состязания.

Софья Муравьева Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

В полуфинал отобрались также Мария Гордеева и Екатерина Кольцова, получившие 26,66 и 25,66 балла соответственно. Маша показала сольный четверной сальхов со степ-аутом, четверной сальхов в каскаде с двойным акселем и тройной лутц. Катя на ультра-си не заходила, но безупречно отпрыгала тройной лутц, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной флип, тройной риттбергер и ещё один тройной лутц — тройной тулуп.

Петросян обеспечила лидерство перед финалом, но Костылева вывела из игры Муравьёву

В полуфинале сформировались новые пары фигуристок. Петросян боролась с Кольцовой, Костылева с Муравьёвой, Гордеева – с Базылюк.

Прыжковую задачу участницам усложнили: им предстояло исполнить один сольный прыжок, каскад или комбинацию из не более двух прыжков и каскад или комбинацию из не более трёх прыжков. Времени на выступление фигуристкам дали немного больше — полторы минуты. На повтор каждого элемента отводилось не более двух попыток.

Первый четверной флип Петросян подвёл: она скрутила вместо четырёх два оборота. Зато уверенно сделала каскад из четверного флипа, тройного тулупа и двойного акселя, а потом и четверной тулуп — тройной тулуп. Завершила выступление Аделия сольным четверным тулупом и набрала 50,33 балла. Екатерина Кольцова ожидаемо не смогла обыграть конкурентку обычными тройными прыжками, но проиграла очень достойно, исполнив все элементы максимально чисто.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Елена Костылева вновь блистала потрясающей техникой и завидным артистизмом, о котором не забывала даже на прыжковом турнире. Она идеально выполнила каскад из четверного сальхова, тройного тулупа и двойного акселя, затем не менее здорово продемонстрировала комбинацию из четверного сальхова и двойного акселя, случайно упала с тройного лутца, но быстро переделала его на чистый. Судьи поставили ей 44,28 балла, а попавшая с Леной в пару «на вылет» Софья Муравьёва едва поддалась давлению и уже далеко не так чётко приземляла свои тройные аксели, как в предыдущем раунде, и 38,64 балла ознаменовали для неё конец соревнования.

Маргарита Базылюк вновь попала в финал чуть ли не автоматом. Мария Гордеева дважды страшно навернулась с четверного сальхова и покорила его в каскаде с двумя двойными акселями буквально на последних секундах. Но оценки были неутешительными — 8,26 балла. Маргарите действительно в этом случае повезло. После чистого четверного тулупа в каскаде с двумя тройными тулупами она упала с четверного сальхова и последнего прыжка в каскаде из другого четверного сальхова, ойлера и тройного сальхова. Впрочем, волноваться из-за ошибок ей было не нужно, она достаточно напрыгала, чтобы пройти в финал с 25,28 балла.

Базылюк вне конкурса прыгнула феноменальный каскад из двух четверных

Разборки за медали проходили у девушек в очень жёсткой борьбе. Каждая выступала по две минуты, но за это время им необходимо было умудриться выполнить два сольных прыжка, каскад или комбинацию из не более двух прыжков, а также каскад или комбинацию из не более пяти прыжков. Развязка получилась очень драматичной.

Аделия Петросян упала с четверного флипа, потом исправила его и уверенно прыгнула каскад из четверного флипа, трёх двойных акселей и тройного тулупа. Крайне сложный элемент, видимо, отнял у неё много сил, и она затем упала с четверного тулупа. Ещё один квад-тулуп приземлила с ошибкой, но завершила выступление на высокой ноте —каскадом из четверного и тройного тулупов, а также сделала тройной флип. 57,89 балла Аделии стали ориентиром для Елены Костылевой и Маргариты Базылюк.

Елена Костылева начала борьбу за звание чемпионки России по прыжкам с космического каскада из четверного сальхова, тройного тулупа и трёх двойных акселей. Передохнув, она пошла снова на четверной сальхов, но жутко упала на бедро. Её боль чувствовалась на расстоянии, но храбрая девочка всё равно не сдалась и сумела сделать другой каскад из четверного сальхова и двойного акселя. Исполнив шикарный тройной лутц, она не стала больше прыгать и получила 54,69 балла.

Маргарита Базылюк, казалось, не справится с нервами и проиграет не только более опытной Петросян, но принципиальной конкурентке. И действительно на выезде с первого четверного тулупа её замотало, но Рита так разозлилась, что после идеально отпрыгала каскад из четверного тулупа и четырёх тройных тулупов. На волне этого успеха она без проблем приземлила также каскад из четверного сальхова и тройного тулупа. А под конец показала чистые четверной сальхов и четверной тулуп. Оценки от судей оказались поистине огромными — 70,29 балла. Маргарита обошла не только Костылеву, но и действующую чемпионку России Петросян

На радостях Маргарита выскочила обратно на середину арены и прыгнула феноменальный каскад из двух четверных сальховов через ойлер — никто в мире ещё не демонстрировал такого на публике!

Трансляция чемпионата России по прыжкам доступна в Okko.

«Тренировала несколько раз в день, и всё», — поделилась секретом успешного каскада из двух четверных прыжков Маргарита Базылюк в эфире Первого канала. Выигранный миллион рублей фигуристка решила отложить на покупку квартиры: вот такая не по годам мудрая у нас теперь 12-летняя чемпионка прыжкового турнира.

Аделия Петросян спокойно приняла серебро, а Елена Костылева определённо расстроилась из-за бронзы. Всё-таки во многом ей помешало злополучное падение. Но факт остаётся фактом: Базылюк она в этот раз проиграла, а значит, нужно готовиться к реваншу на будущих стартах.