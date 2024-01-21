Галлямов ответил, просил ли он диджея поставить на их с Мишиной выступление трек Фараона

Российский фигурист Александр Галлямов ответил, просил ли он диджея поставить трек Фараона на их с его партнёршей Анастасией Мишиной выступление на чемпионате России по прыжкам.

«Ни в коем случае, я специально не просил «давайте-ка Фараона». У него вчера было шоу, но я не пошёл, потому что сегодня выступал. Под вечер решил, что лучше спокойно отдохнуть и подготовиться к сегодняшнему дню. Идти на концерт, когда следующий день — соревновательный… Лучше послушаю и буду кататься», — передаёт слова спортсмена с пресс-конференции по итогам турнира корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в командном турнире, проходившем сегодня, 21 января, команда Александра Галлямова проиграла команде Дмитрия Козловского.

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