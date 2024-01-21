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Чемпионат России по прыжкам. Командный турнир
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14:00 Мск
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Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание), командный турнир 21 января: Туктамышева, лайв, онлайн, трансляция

В дело наконец вступает Туктамышева! Командный турнир прыжкового чемпионата — LIVE
Дарья Кирюхина
Елизавета Туктамышева
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Последний день незабываемого шоу.

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21 января в Москве завершится чемпионат России по прыжкам. В предыдущие дни фигуристы выясняли силы в личном турнире, а в воскресенье сразятся команды, капитанами которых стали выступающие в спортивных парах Александр Галлямов и Дмитрий Козловский. Команда Галлямова получила красный цвет, команда Козловского — синий.

Всё о противостоянии капитанов:
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В одну из команд попадёт Елизавета Туктамышева, которая не выступала в личном турнире. Восстановила ли Императрица свой коронный тройной аксель — главная интрига дня. В женской заявке к ней присоединятся Маргарита Базылюк, Аделия Петросян, Софья Муравьёва, Елена Костылева, Мария Гордеева и Екатерина Кольцова.

У парней выступят Арсений Федотов, Лев Лазарев и Иван Попов, забравшие медали лички, а также Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и Евгений Семененко. Спортивные пары представят только призёры личного турнира: Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Чикмарёва/Матвей Янченков.

Как прошёл личный турнир:
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Расписание соревнований
Live Дарья Кирюхина

Борьба в личном зачёте накануне преподнесла много сюрпризов в каждом виде. И у спортивных пар, и у мужчин, и у женщин молодое поколение обыграло опытных спортсменов. У девушек золото и бронзу и вовсе забрали 12-летние шустрые одиночницы Маргарита Базылюк и Елена Костылева. Между прочим, уже сейчас между ними наметилось мощное противостояние, истоком которого стал безобидный, на первый взгляд, йогурт.

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09:43 Дарья Кирюхина

Составы команд на прыжковом турнире, пока не объявили. Возможно, мы узнаем, кто выступает за «красных», а кто за «синих», в ближайшее время, но не исключено, что интригу организаторы сохранят до самого старта состязаний.

09:38 Дарья Кирюхина

Расписание соревнований

Командный турнир начнётся в 14:00 по московскому времени.

09:36 Дарья Кирюхина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня состоится командный турнир на прыжковом чемпионате России. Команды Александра Галлямова и Дмитрия Козловского сойдутся в захватывающей дуэли прыжков, выбросов и подкруток.

В прямом эфире соревновательный день покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала.

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