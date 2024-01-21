В дело наконец вступает Туктамышева! Командный турнир прыжкового чемпионата — LIVE

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21 января в Москве завершится чемпионат России по прыжкам. В предыдущие дни фигуристы выясняли силы в личном турнире, а в воскресенье сразятся команды, капитанами которых стали выступающие в спортивных парах Александр Галлямов и Дмитрий Козловский. Команда Галлямова получила красный цвет, команда Козловского — синий.

В одну из команд попадёт Елизавета Туктамышева, которая не выступала в личном турнире. Восстановила ли Императрица свой коронный тройной аксель — главная интрига дня. В женской заявке к ней присоединятся Маргарита Базылюк, Аделия Петросян, Софья Муравьёва, Елена Костылева, Мария Гордеева и Екатерина Кольцова.

У парней выступят Арсений Федотов, Лев Лазарев и Иван Попов, забравшие медали лички, а также Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и Евгений Семененко. Спортивные пары представят только призёры личного турнира: Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Чикмарёва/Матвей Янченков.

В прямом эфире соревновательный день покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала.