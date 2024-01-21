В дело наконец вступает Туктамышева! Командный турнир прыжкового чемпионата — LIVE

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21 января в Москве завершится чемпионат России по прыжкам. В предыдущие дни фигуристы выясняли силы в личном турнире, а в воскресенье сразятся команды, капитанами которых стали выступающие в спортивных парах Александр Галлямов и Дмитрий Козловский. Команда Галлямова получила красный цвет, команда Козловского — синий.
В одну из команд попадёт Елизавета Туктамышева, которая не выступала в личном турнире. Восстановила ли Императрица свой коронный тройной аксель — главная интрига дня. В женской заявке к ней присоединятся Маргарита Базылюк, Аделия Петросян, Софья Муравьёва, Елена Костылева, Мария Гордеева и Екатерина Кольцова.
У парней выступят Арсений Федотов, Лев Лазарев и Иван Попов, забравшие медали лички, а также Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и Евгений Семененко. Спортивные пары представят только призёры личного турнира: Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Чикмарёва/Матвей Янченков.
Борьба в личном зачёте накануне преподнесла много сюрпризов в каждом виде. И у спортивных пар, и у мужчин, и у женщин молодое поколение обыграло опытных спортсменов. У девушек золото и бронзу и вовсе забрали 12-летние шустрые одиночницы Маргарита Базылюк и Елена Костылева. Между прочим, уже сейчас между ними наметилось мощное противостояние, истоком которого стал безобидный, на первый взгляд, йогурт.
Составы команд на прыжковом турнире, пока не объявили. Возможно, мы узнаем, кто выступает за «красных», а кто за «синих», в ближайшее время, но не исключено, что интригу организаторы сохранят до самого старта состязаний.
Расписание соревнований
Командный турнир начнётся в 14:00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня состоится командный турнир на прыжковом чемпионате России. Команды Александра Галлямова и Дмитрия Козловского сойдутся в захватывающей дуэли прыжков, выбросов и подкруток.
В прямом эфире соревновательный день покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала.