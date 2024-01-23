Галлямов: нет такого человека, кто не хочет поехать на Олимпиаду

Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, высказался о возможном участии в Олимпиаде.

«Всем бы хотелось поехать. Нет такого человека, кто не хочет, Олимпиада – большой праздник для всего спорта», – сказал Галлямов в эфире в телеграм-канале.

«Конечно, мы хотим поехать, но сейчас об этом не думаем, тренируемся, готовимся к следующим соревнованиям, в начале сезоне обычно знаем свой график. Готовимся к тому, что у нас запланировано», – добавила Мишина.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) огласил список требований к российским спортсменам для допуска на Олимпиаду-2024. Отметим, что команды российских спортсменов не будут рассматриваться на предмет возможного участия в Играх. Выступить на соревнованиях смогут только индивидуальные атлеты.