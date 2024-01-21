Галлямов: думаю, к следующему чемпионату по прыжкам девочки подготовятся получше

Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, высказался о командном чемпионате России по прыжкам.

«Все молодцы, все старались, кого-то выделить сложно. Конечно, обидно, что у нас девочки немножко не смогли раскрыться. Но ничего, я думаю, что к следующему чемпионату России по прыжкам они подготовятся получше, будут знать полный регламент, чтобы не ошибиться. Поэтому я просто всех похвалил, всех поздравил», — передают слова Галлямова корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.