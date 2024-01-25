Бестемьянова — о Симоновой: она после падения встала и поехала, какие претензии к судьям?

Олимпийская чемпионка и советская фигуристка Наталья Бестемьянова прокомментировала критику в адрес судей, которые не остановили выступление Марии Симоновой и Мартина Бреславского после падения фигуристки.

«Честно говоря, привыкла к тому, что девочки в 14 лет уже сами понимают, что они делают. Если она встала после падения, поехала и даже какие-то элементы делала, то какие тогда претензии к судьям? Раз не потеряла сознание, голова не кружилась, значит, оснований для остановки не было. На тренировках такое часто случается, мы сразу проверяем детей, и если есть какие-то жалобы, то освобождаем от занятий. А так, в любом виде спорта как-то не принято после неудачных падений вставать и уходить с площадки. Как-то это не по-спортивному. Считаю, что если бы фигурное катание не было на пике популярности, никто бы и не обратил внимания, не стал бы критиковать. Это всё несколько надуманно», — приводит слова Бестемьяновой «РИА Новости Спорт».

Напомним, фигуристку госпитализировали после падения на старте Всероссийских соревнований на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) среди юниоров.