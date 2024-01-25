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Рефери Лакерник: я не прервал прокат Симоновой, так как посчитал, что они доедут до конца

Рефери Лакерник: я не прервал прокат Симоновой, так как посчитал, что они доедут до конца
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Рефери Всероссийских соревнований на призы президента Федерации фигурного катания Москвы, почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что не прервал выступление Марии Симоновой, выступающей в парном катании с Мартином Бреславским, поскольку посчитал, что фигуристы смогут завершить прокат.

«Это решение рефери соревнований. Им был я, и, глядя на спортсменов, я пришёл к выводу, что они могут доехать до завершения программы. И они доехали. Да, риск существует. Но давайте не будем вообще стартовать. Риск у любых спортсменов существует с самого начала, ещё до старта. И решение рефери — останавливать соревнования (после падения кого-либо из фигуристов) или нет. Я принял такое решение», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Напомним, фигуристку экстренно госпитализировали после жёсткого падения на старте Всероссийских соревнований на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) среди юниоров.

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