«Думаю, будет ностальгия». Морозов — о поездке на шоу в Пекин

Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, рассказал о поездке в Пекин для участия в ледовом шоу.

«С какими эмоциями возвращаемся в Пекин? С отличными эмоциями! Думаю, будет какая-то ностальгия, когда мы туда прилетим. Это знаковое место для нас. Я надеюсь, что мы с теплотой проведём время в Китае. Какие программы готовим для шоу? Новые программы мы не готовим, потому что конкретно в нашем случае организаторы выбрали определённый номер, который мы должны будем показать», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, 13 ноября 2023 года серебряные призёры Олимпийских игр 2018 и 2022 года по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры.