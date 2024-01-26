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«Быстро нашли общий язык». Морозов — о выступлении с Туктамышевой в шоу Навки

«Быстро нашли общий язык». Морозов — о выступлении с Туктамышевой в шоу Навки
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине – 2022 Владимир Морозов высказался о выступлении с Елизаветой Туктамышевой в шоу Навки.

«Сложно ли было выступать с другой партнёршей? Я думаю, что нет. Может быть, Лизе было сложно, она всё-таки одиночница. Мне как партнёру гораздо проще подстраиваться под одиночниц. Мы с Лизой быстро нашли общий язык и получали удовольствие от совместного катания. Я так точно! (Улыбается)», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

27 декабря в «Юбилейном» (Санкт-Петербург) состоялся премьерный показ шоу Татьяны Навки «История Любви Шахерезады». Главные персонажи сказки – Шахерезада и Шахрияр, их сыграли двукратные серебряные призёры Олимпиады Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В роли царицы Саис выступила Туктамышева.

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