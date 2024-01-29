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Бестемьянова: точка в деле Валиевой сегодня не будет поставлена

Бестемьянова: точка в деле Валиевой сегодня не будет поставлена
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Олимпийская чемпионка и советская фигуристка Наталья Бестемьянова высказалась о предстоящем оглашении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Вердикт ожидается сегодня, 29 января.

«Какие ожидания от решения CAS? Не вижу смысла ничего загадывать, чтобы потом не пришлось расстраиваться. Надеюсь, что исход нас порадует. Но каким бы решение ни было, точка в деле Валиевой сегодня всё равно не будет поставлена. У всех сторон есть возможность подать апелляцию и всё по новой», — приводит слова Бестемьяновой «РБ Спорт».

Напомним, слушания по делу Валиевой прошли в два этапа осенью прошлого года. Фигуристку подозревают в употреблении запрещённого препарата, обнаруженного в её пробе в декабре 2021 года.

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