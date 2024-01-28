В понедельник дело Валиевой завершится — ей грозят 4 года бана. Ждём вердикт суда! LIVE

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Сначала старые Только важные Live Валерия Кукалева Добрый вечер! Начинаем ожидание итогового вердикта CAS. В эти минуты Камила Валиева выступает в Ледовом дворце Санкт-Петербурга на шоу Ильи Авербуха в честь 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда. Она отказалась от общения с журналистами, хотя изначально планировался пресс-подход с её участием. Материалы по теме Валиева отказалась общаться с прессой на шоу Авербуха. Завтра ожидается решение по её делу

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит итоговое решение по допинговому делу Камилы Валиевой, которое берёт начало ещё на чемпионате России, состоявшемся в конце 2021 года. Это известно неофициально — инсайд выдала американская журналистка Кристин Бреннан. Тем не менее её можно считать достоверным источником, заслуживающим доверия.

Быстро пройдёмся по основным вехам дела:

В декабре 2021 года после произвольной программы на победном чемпионате России Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, но об этом пока никому не известно. Валиева выступила в составе сборной России на командном турнире Олимпийских игр и завоевала золотую медаль (вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым). Перед награждением стало известно, что один из спортсменов сборной России уличён в употреблении допинга, позже было названо имя Валиевой. Камилу допустили до личного турнира, где она заняла четвёртое место, она смогла соревноваться и дальше. В конце декабря 2022 года ДАК РУСАДА оправдал Валиеву, но апелляции подали и ISU, и ВАДА, и РУСАДА. Первые слушания состоялись в сентябре 2023-го, вторые — в ноябре. В обоих случаях Камила дала показания по видеосвязи.

ISU требует от CAS наказания фигуристки дисквалификацией сроком на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, а также с аннулированием всех результатов, достигнутых ею за этот период.

ВАДА также настроено отстранить Валиеву от соревнований на четыре года и желает оспорить предыдущее решение, которое позволило ей выступить на Олимпийских играх, несмотря на незакрытое допинговое дело.

РУСАДА спорит с собственным дисциплинарным комитетом: антидопинговое агентство уверено в наличии вины у Валиевой, но просит наложить мягкие санкции.