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Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил
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Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации. Её дисквалификация отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Слушания по делу юной российской фигуристки проходили 26-28 сентября и 9-10 ноября. Камила принимала в них участие онлайн.

«Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно», — говорится в заявлении CAS.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы). Представители Валиевой настаивали, что запрещённое вещество — триметазидин, обнаруженное в её допинг-пробе, попало в её организм непреднамеренно.

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