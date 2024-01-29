В Госдуме назвали слишком жёсткими мерами дисквалификацию Валиевой на четыре года

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Считаю, что меры в отношении Валиевой слишком жёсткие. Непонятно, чем арбитр руководствовался. Сейчас нужно сконцентрироваться на том, что у нас есть месяц на апелляцию. Надо внимательно отнестись к подготовке документов и ведению борьбы. Не время расстраиваться. Сейчас непонятно, где правда и справедливость. Мы переживаем за Камилу и верим в неё», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы).