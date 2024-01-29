«Плевать хотел на ваше решение». Железняков обратился к CAS после дисквалификации Валиевой

Хореограф Алексей Железняков, долгое время работавший в штабе Этери Тутберидзе, жёстко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе. С детства её хореографом был именно Железняков.

«Плевать я хотел на ваше западное решение, как вы были моральными уродами, так и останетесь, это лучшая моя ученица, и таким людям не нужен допинг, уж я это знаю! Ну, что сказать!? Ждите ответа, только время всë расставит на свои места. Твари, за всё ответите!» — написал Железняков в своих социальных сетях.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы).