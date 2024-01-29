Я не верю, что Валиева сама выписала себе триметазидин. Есть вопросы к её окружению

Я давно не питаю иллюзий по поводу невиновности российских спортсменов в вопросах антидопинговых нарушений. Пожалуй, в последний раз страдала над дисквалификацией «наших» в далёком 2009 году, когда перед чемпионатом мира по биатлону у Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко нашли эритропоэтин.

Так было и с кейсом Камилы Валиевой. С самого начала, как только стало известно, что положительную пробу сдала именно Камила, а не Никита Кацалапов с лекарствами от больной спины и не творческий Марк Кондратюк с марихуаной (да-да, ходили и такие версии), у меня не было сомнений в том, как это дело завершится.

Валиеву, безусловно, признают виновной — через год ли решением РУСАДА или через два после заседаний в CAS.

У остальных фигуристов из команды, безусловно, отберут олимпийское золото — я и сейчас в этом не сомневаюсь, пусть последнее слово будет за ISU, по последним данным — 7 февраля.

Мне было очевидно, что триметазидин Валиевой не подбросили конкурентки, и он не содержался по случайности в дедушкином стакане (что подтвердил недавний инсайд коллеги Влада Жукова — он объяснил, что версия со стаканом была выдана именно как гипотетическая).

Но при всей скептичности я бы никогда не поставила на четырёхлетнюю дисквалификацию. И речь совсем не о жестокости к несчастной Камиле — ну просто на первый взгляд это действительно не кажется целесообразным.

И ещё — точно так же, как я не верю в «подбросили» и остальное, я не верю, что 15-летняя Камила Валиева сама, по своему почину пошла в аптеку, купила там злосчастный триметазидин и по собственному желанию выпила его.

Триметазидин ей в любом случае дал или назначил кто-то из взрослых, и здесь вновь открывается миллион вопросов к окружению, включая тренерский штаб Этери Тутберидзе.

Камила Валиева на Олимпийских играх Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нам миллион раз говорили, что в фигурке допинга не бывает, но это всё-таки не так. Да, никакой допинг не поможет крутить четверные и выражать на льду художественные образы, но повысить выносливость, чтобы на программу с несколькими квадами хватило сил — это уже возможно. И это как раз про триметазидин. И про постоянный накат постановок на тренировках у Тутберидзе – об этом не рассказал только ленивый из её группы.

По мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, дальше дело за организациями, которые апеллировали в суде против Валиевой.

«Я бы не делала вывод, что Тутберидзе и остальные невиновны. Судя по решению, которое опубликовал CAS, был установлен намеренный приём. Поскольку была вина спортсменки и персонала, мы без текста решения не узнаем. Это не означает, что речь идёт исключительно о вине Валиевой.

Мы не знаем, были ли ещё в отношении кого-то открыты дела. CAS не рассматривал этот вопрос сегодня. Здесь дальше зависит от работы антидопинговых организаций, РУСАДА, ISU, ВАДА — открыли ли дела против кого-то», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Четыре года для Камилы Валиевой — это слишком. Вполне можно было представить усреднённый вердикт — два года с момента сдачи злополучной пробы, естественно — с лишением всех регалий. Тогда в этом году Камила уже могла бы полноценно соревноваться — всё равно на внутреннем уровне, ведь на международный Россия не допущена.

Но тогда наказание не понесло бы «воспитательной» функции.

Или тогда смогло бы выйти сухим из воды окружение Валиевой? К которому есть очень много вопросов без ответов.

Мы любим кивать на иностранцев, у которых у самих «рыльце в пушку» — и самое время вспомнить норвежских лыжников Терезе Йохауг и Мартина Йонсруда Сундбю: одна попалась на анаболическом стероиде, другой — на передозировке противоастматического препарата. В обоих случаях вину на себя взял врач сборной — и оба специалиста больше не работают с командой.

И Йохауг, и Сундбю были очень опытными титулованными спортсменами, но по закону отвечали не только они.

Вот и Камила не должна нести своё наказание в одиночку. Кто-нибудь, найдите виновных!