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Бетина Попова — о вердикте CAS по делу Валиевой: какая-то показательная порка

Бетина Попова — о вердикте CAS по делу Валиевой: какая-то показательная порка
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Бывшая российская фигуристка, а ныне тренер Бетина Попова отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Юристы Валиевой разберутся, как правильнее всего поступить в этой ситуации, если говорить о разбирательствах в суде. Учитывая, что её дисквалификация истекает в декабре 2025 года, то она ещё сможет вернуться и вновь побеждать. Камила способна на это. Четыре года — это какая-то показательная порка, я не понимаю, почему было принято такое решение», — приводит слова Поповой «РБ Спорт».

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин.

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