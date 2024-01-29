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ОКР — о бане Валиевой: российскому спорту объявлена война, и в ней все средства хороши

ОКР — о бане Валиевой: российскому спорту объявлена война, и в ней все средства хороши
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Олимпийский комитет России (ОКР) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«К сожалению, решение CAS – негативное, однако, рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения исполкома МОК.

За два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного, подкреплённого фактами, а не смехотворными отписками ответа на вопрос, который изначально был предметом больших сомнений — почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам.

Разумеется, можно верить в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу же по окончании победного для России командного турнира фигуристов. Как и в чистое совпадение — ISU примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день 10-летия Игр в Сочи. По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши.

В отношении золотых медалей наших фигуристов Олимпийский комитет России уже неоднократно подчёркивал, что в соответствии с применимыми правилами результаты командных соревнований на Олимпийских зимних играх 2022 года не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Камилы Валиевой, и награды, завоёванные нашей сборной в Пекине, юридически пересмотру не подлежат», — говорится в официальном заявлении ОКР.

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