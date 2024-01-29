ОКР — о бане Валиевой: российскому спорту объявлена война, и в ней все средства хороши

Олимпийский комитет России (ОКР) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
«К сожалению, решение CAS – негативное, однако, рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения исполкома МОК.
За два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного, подкреплённого фактами, а не смехотворными отписками ответа на вопрос, который изначально был предметом больших сомнений — почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам.
Разумеется, можно верить в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу же по окончании победного для России командного турнира фигуристов. Как и в чистое совпадение — ISU примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день 10-летия Игр в Сочи. По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши.
В отношении золотых медалей наших фигуристов Олимпийский комитет России уже неоднократно подчёркивал, что в соответствии с применимыми правилами результаты командных соревнований на Олимпийских зимних играх 2022 года не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Камилы Валиевой, и награды, завоёванные нашей сборной в Пекине, юридически пересмотру не подлежат», — говорится в официальном заявлении ОКР.