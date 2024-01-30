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Галлямов — после дисквалификации Валиевой: когда следующая Олимпиада? Готовиться надо

Галлямов — после дисквалификации Валиевой: когда следующая Олимпиада? Готовиться надо
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Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве и бронзовый в парном катании Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, эпатажно отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В связи с этим вердиктом Галлямов и Мишина теоретически могут потерять золото Игр.

Фото: из личного архива Александра Галлямова

«Я узнал, что у меня
Есть огромная семья.
И тропинка, и лесок
В поле каждый колосок.
Речка, небо голубое —
Это всё мое родное.
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!» — написал Галлямов в своих социальных сетях.

«Напомните, пожалуйста, когда следующая зимняя Олимпиада? Нам готовиться надо. Надо позвонить Марку (Кондратюку) и узнать, как у него дела. Записать наш разговор на видео и выложить. Вроде нам есть о чём поговорить», — добавил Александр.

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