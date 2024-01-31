Навка отреагировала на решение ISU лишить Россию золотых медалей Олимпиады-2022

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать результаты российской фигуристки Камилы Валиевой в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022.

«Я считаю, что наши спортсмены для нашей страны остаются олимпийскими чемпионами, в том числе Камила. Эту медаль у них не отобрать. Ребятам хочу сказать — только вперёд, жизнь продолжается. Надеюсь, у нас будет возможность выступить на Олимпиаде в 2026 году и доказать, что мы лучшие», — приводит слова Навки ТАСС.

Напомним, после аннулирования результатов Валиевой сборная России получит бронзовые медали командного турнира Олимпиады в Пекине. Золото присуждено сборной США, а серебряные медали достанутся японским фигуристам.