Нет повести печальнее на свете. Почему бан Валиевой — трагедия фигурного катания

К сожалению, хэппи-энды действительно случаются только в кино или книгах. В реальной жизни всё гораздо сложнее и жёстче. Решение спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года — невероятно жестоко и бесчеловечно.

Это настоящая трагедия. Даже не драма. Фигурное катание теряет фантастически талантливую девушку, сравниться с которой ещё долго не сможет ни одна другая одиночница.

Срок наказания Камилы берёт отсчёт с 25 декабря 2021 года — того самого дня, когда у неё взяли ту злополучную пробу на допинг во время победного чемпионата России в Санкт-Петербурге. Кроме того, с этой даты аннулируют всё её результаты на соревнованиях. Кропотливый труд спортсменки за последние два года просто безжалостно перечёркнут, словно и не было её триумфальных прокатов, которыми восхищался весь мир!

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Конечно, теплится лучик надежды, что Камила выдержит оставшиеся пару лет отстранения, вернётся на соревнования и в славных традициях Голливуда соберёт золото всех главных стартов.

Однако разум подсказывает, что это рабочая история лишь для фильма. «Девочку, поцелованную богом» в большом спорте мы уже не увидим. Можно рассчитывать полюбоваться на её потрясающее катание разве что когда-нибудь в ледовых шоу. Но это совсем не то, согласитесь. Да и чемпионский титул ей там не дадут, а ведь она как никто заслуживает официального звания лучшей одиночницы планеты.

Какая же несправедливость, что такая одарённая девушка в итоге не будет иметь никаких громких взрослых побед! Золото двух этапов Гран-при в первой половине олимпийского сезона-2021/2022, безусловно, значимое достижение. Его у неё никто не отнимет. Но суть в том, что Камиле суждено было выиграть всё, что возможно.

Она — фигуристка экстра-класса и обладает максимальным пакетом умений и навыков. Прыжки ультра-си (конечно, коронный четверной тулуп она обязательно вновь стабилизировала бы), шикарные вращения, великолепная растяжка, грация, танцевальность. А как повзрослевшая Камила стала скользить! Плывёт по льду, легко справляясь с замысловатыми крюками и выкрюками. В конце концов, она очень красива и обаятельна: увидеть её выступление вживую хоть раз — огромный подарок.

Но теперь эту уникальную спортсменку бессердечно убирают с ледовой сцены и портят воспоминания о её грандиозных свершениях. Так не должно быть. Это неправильно. Ответственные за вердикт в CAS совершили безумную глупость! Камила олицетворяет всё лучшее в фигурном катании. Прервать её карьеру таким ужасным образом — прямой выстрел в этот прекрасный вид спорта. Это беспрецедентная потеря. Катастрофа. Рана, которая зарастёт очень не скоро и вечно будет напоминать о себе грубейшим уродливым шрамом.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не исключено, что из-за отстранения Камилы многие болельщики сейчас вообще потеряют интерес к фигурному катанию. Слишком невыносимо смотреть на творящуюся несправедливость. И бесконечно больно. Не так, разумеется, как конкретно Камиле — то, что творится в её душе, вообразить нереально — но тоже мучительно.

Люди порой утирают слёзы, когда их любимые спортсмены терпят поражение на важном старте или получают серьёзную травму. А в этой ситуации впору рыдать навзрыд. Ничего изменить это не поможет, но чуточку, наверное, полегчает. Чтобы набраться мужества глянуть очередные новости о дальнейшей судьбе самой талантливой и недооценённой фигуристки в истории.

Как же хочется ущипнуть себя, проснуться и с облегчением понять, что четырёхлетняя дисквалификация Камилы Валиевой — не более чем дурной сон. Очень трудно поверить, что её спортивная карьера внезапно оборвётся. Всё это лишнее подтверждение, что справедливости в нашем мире не существует. В фигурном катании — особенно. Талант и трудолюбие не дают никаких гарантий на успех. Даже если этот талант сверкает, как тысячи бриллиантов.

Но, как бы ни старались запятнать репутацию и достижения Камилы, она всё равно останется в нашей памяти как истинная чемпионка и величайшая одиночница. Её выдающиеся выступления обязательно будут пересматривать многие поколения, и у людей не будет сомнений, кто являлся сильнейшей фигуристкой первой половины, а то и всего XXI века.