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«Из наших сердец это не забрать!» Синицина — о лишении российских фигуристов золота ОИ

«Из наших сердец это не забрать!» Синицина — о лишении российских фигуристов золота ОИ
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Российская фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотых медалей за командный турнир на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Из наших сердец это не забрать!» — написала Синицина в своих соцсетях и приложила фотографии с олимпийского льда.

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил вердикт по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года, а её результаты, показанные с декабря 2021 года, были аннулированы. В связи с этим ISU лишил российских фигуристов золота за командный турнир ОИ-2022. Золотые медали получит сборная США.

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