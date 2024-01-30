Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я сейчас ничего не чувствую». Кондратюк отреагировал на лишение России золота ОИ-2022

«Я сейчас ничего не чувствую». Кондратюк отреагировал на лишение России золота ОИ-2022
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве, чемпион Европы и России Марк Кондратюк отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золота Олимпийских игр 2022 года из-за нарушения антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой.

«Я сейчас ничего не чувствую, честно. Я ожидал либо лучше, либо хуже, это получился какой-то такой средний результат, он просто неожиданный, на мой взгляд. Я такого не просчитывал в своей голове», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Напомним, сегодня, 30 января, ISU опубликовал релиз, согласно которому Россия была лишена командного золота на Олимпиаде 2022 года, а сама Валиева перестала считаться обладательницей золотой медали чемпионата Европы того же года.

Материалы по теме
Роднина: не знаю, какие доводы будет приводить ОКР при обжаловании решения ISU
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android