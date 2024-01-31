Тарасова: это мы должны спросить у Тутберидзе, кто защищал Валиеву в суде, а не наоборот

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на неоднозначные слова Этери Тутберидзе касательно четырёхлетней дисквалификации её подопечной Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

«Относительно вердикта (суда) у меня один основной вопрос — а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло», — ранее заявила Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе не может не знать, кто защищал Камилу в суде. Это первое, чем тренер должна интересоваться. К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у неё спросить, кто защищал Камилу в суде.

Если бы у меня, не дай бог, произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата. Не даю оценку действиям Этери Тутберидзе, но я бы сказала, что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребёнка. Это выглядит единственно правильным решением», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».