Щербакова не подписана на Тутберидзе в соцсетях. Тренер публично поддержала Валиеву

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова не подписана на заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в социальных сетях. В какой конкретно момент Анна отписалась от многолетнего наставника — неизвестно.

Отметим, что Щербаковой косвенно коснулся вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении допинг-правил со стороны Камилы Валиевой. Суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года и лишил её всех наград, завоёванных после ЧР-2022. В том числе золота с чемпионата Европы – 2022. Тем самым этот титул был присвоен Щербаковой.

Сегодня, 31 января, Тутберидзе опубликовала заявление о вердикте CAS, раскритиковав защиту подопечной в суде, а также назвав Валиеву «самой одарённой спортсменкой своей группы».