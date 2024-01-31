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Колобков назвал «кровожадным» вердикт CAS по делу Камилы Валиевой

Колобков назвал «кровожадным» вердикт CAS по делу Камилы Валиевой
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Бывший министр спорта России Павел Колобков оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет.

«Считаю, что решение по Валиевой является чрезмерно жёстким, даже кровожадным. Суд вообще не учёл никаких смягчающих обстоятельств. Во-первых, она несовершеннолетний спортсмен, во-вторых, применять какие-либо препараты в этом виде спорта вообще не имеет смысла. Безусловно, сама ситуация с обнародованием результатов также является странной, ждали до Олимпийских игр. Обычно такое делается гораздо раньше», — приводит слова Колобкова RT.

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