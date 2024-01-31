Тарасова: расследование дела Валиевой должно быть полным. Мы все испортили ей жизнь

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова указала на важность досконального расследования дела 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, представители фигуристки якобы не смогли доказать суду, что запрещённое вещество попало в организм Камилы непреднамеренно. Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет.

«Расследование дела Валиевой должно быть полным. Это дело государственной важности. Мы все довели девочку до такого и испортили ей жизнь. Конечно, Камила не употребляла допинг. Это случайность, поэтому надо разобраться», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».