«Была приятно удивлена». Американка Хаббелл — о решении дисквалифицировать Валиеву

Бронзовые призёры Олимпиады-2022, неоднократные призёры ЧМ в танцах на льду американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Вследствие данного вердикта сборная США (куда вошли Хаббелл и Донохью) получит золотые медали с командного первенства на Олимпиаде-2022.

«Я была приятно удивлена, что к ней не было особого отношения только из-за её возраста, что к ней отнеслись так же, как и к любой другой спортсменке. Я ощущаю, что моя вера в систему восстановлена», — приводит слова Хаббелл Time.

«Возможность перехода в число золотых медалистов меняет жизнь и меняет ваше представление о себе и своём будущем. Такая задержка имеет финансовые последствия, особенно после того, как мы с Мэдисон завершили карьеру в 2022 году», — добавил Донохью.