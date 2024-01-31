Тутберидзе недовольна защитой Валиевой в суде. Но в своём посте она сама себе противоречит

Спустя двое суток после вынесения вердикта по делу Камилы Валиевой это решение прокомментировала Этери Тутберидзе. Её реакции ждали все, и вот наконец она последовала.

В первые часы тренер лишь поставила лайк на пост Евгении Медведевой в поддержку Камилы, а полная позиция появилась лишь спустя почти 48 часов. Даниил Глейхенгауз дистанцировался от ситуации: как сообщает издание «Бизнес Online», 30 января у хореографа прошёл мастер-класс в Казани, и от комментариев в СМИ по текущей ситуации Даниил Маркович отказался.

Но с заявлением выступила Этери Георгиевна. И в нём есть несколько несостыковок, которые тут же бросаются в глаза.

«Вот уже два года я не комментировала никак ситуацию с допингом, обнаруженным у Камилы Валиевой на чемпионате России в 2021 году, несмотря на незаслуженный нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону.

Всей нашей команде было строго-настрого запрещено как-либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию».

Первое время Тутберидзе действительно была максимально осторожна в заявлениях, с журналистами во время Олимпиады в Пекине она не общалась (фраза «Сплетнями не занимаюсь» не в счёт). Тренер дала лишь небольшой комментарий Первому каналу, в котором заявила, что уверена в невиновности Валиевой, а также недоумевала из-за того, как спортсменка с сомнительным тестом была допущена до Игр.

Далее тема дела Валиевой поднималась в интервью Тутберидзе французскому изданию L’Equipe. Там Этери Георгиевна рассказала, что они всей командой пытались разобраться в ситуации, смотрели записи с камер, а также ещё раз подчеркнула: её спортсмены всегда были чистыми.

Этери Тутберидзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В интервью же Леониду Слуцкому, которое случилось за неделю до возобновления слушаний в CAS, Тутберидзе очень подробно высказывалась о допинговом скандале, намекая на халатность со стороны ученицы: «Камил, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы? Она мне: какой-то волонтёр её угостил мороженым, какая-то массажистка Чекмарёва её угостила чаем, кто-то ещё чем-то там ещё. Я говорю: серьёзно? И ты там мороженое съела, чай попила? И это всё происходило? Камила…»

Говорил о деле и врач Филипп Шветский, который работал с группой Тутберидзе. В публичном интервью он озвучил тот факт, что версия попадания триметазидина в организм через стакан дедушки была первой, пришедшей в голову.

«А я, наверное, больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали и чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны».

Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что у агентства нет достаточных полномочий, чтобы проводить расследование в отношении окружения Валиевой. РУСАДА не может проводить оперативно-розыскные мероприятия, как это могут делать различные правоохранительные органы, расследования чаще всего ограничено добровольным участием и анализом собранной информации.

Ранее Тутберидзе призывала проверить возможных причастных на детекторе лжи, однако, по информации журналиста Влада Жукова, до проверки дошёл только врач Филипп Шветский.

Этери Тутберидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Вот уже многие годы я работаю порой без выходных и отпусков ради результатов спортсменов, и я как никто другой хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в её организм. Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может.

Наши спортсмены с 2010 года соревнуются на международных соревнованиях. И, наверное, невозможно будет сосчитать количество допинг-проб, которые были сданы за это время. Всегда пробы были чистыми, надеюсь, так и останется. Мы всегда учили и разъясняли нашим спортсменам и их родителям, что нужно быть внимательнее с принятием даже простейших препаратов от простуды, и нельзя доверять, к сожалению, абсолютно никому. И вот по прошествии двух лет так и не стало ничего понятно, так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону».

Обвинений в сторону Тутберидзе и её команды звучало и продолжает звучать огромное количество. В большей степени из-за того, что на данный момент вся тяжесть наказания легла на плечи одной несовершеннолетней фигуристки, и ничего не известно насчёт того, какое отношение к этому имеет персонал спортсменки. Люди требуют того же, что и Тутберидзе – полного расследования и правды.

«К Камиле у меня нет вопросов, она ребёнок, и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать её. Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам – Камила самая одарённая спортсменка. И на её спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать в словах.

Относительно вердикта у меня один основной вопрос – а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло. История Камилы – это наша боль».

Вопросы к линии защиты спортсменки у общественности действительно есть, потому что было потрачено такое количество времени и ресурсов, фигуристка проходила по делу как защищённое лицо, но так и не удалось доказать отсутствие умысла в употреблении запрещённого вещества. Пролить хоть какой-то свет на ситуацию могла бы мотивировочная часть решения CAS, но пока она так и не была опубликована.

Но странно, что эти же вопросы возникают и у самой Этери Георгиевны, которая с ситуацией соприкасалась напрямую. Насколько она была вовлечена в этот процесс? Контролировала ли хотя бы какую-то его часть? С критикой этих слов выступила Татьяна Тарасова: «К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у неё спросить, кто защищал Камилу в суде».

Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Да и фраза про самую одарённую ученицу выглядит не совсем корректно – её хотелось использовать в поддержку, но при этом были задеты все остальные её ученики и ученицы, выигравшие невероятное количество медалей.