Глава ВАДА: команда юристов подвела Валиеву. У них не было доказательств

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли объяснил, с чем связано столь суровое наказание (дисквалификация в четыре года) Камилы Валиевой.

«Я не думаю, что два года — это максимум (для защищённого лица). Они имеют несколько прав, недоступных для других. Это включает то, какие доказательства они должны представить суду, как должны объяснять источник запрещённой субстанции. Есть возможности, которые, если хотите, делают жизнь защищённых лиц легче, потому что взрослые в такой ситуации должны объяснять нарушение. Эти возможности были опробованы и использованы командой госпожи Валиевой. Но в итоге история, которая была представлена суду и нам — это десерт, приготовленный её дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию. И в результате к концу слушаний команда (юристов) подвела спортсмена, не будучи способной вообще доказать источник субстанции, они не показали ничего заслуживающего доверия в части источника субстанции. Итог — в отсутствие каких-либо доказательств того, как субстанция попала в организм спортсменки, она получила максимальное наказание», — сказал Ниггли в эфире The Sports Ambassador.