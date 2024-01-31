«Камила, ты наша золотая!» В Москве появились баннеры в поддержку Валиевой

В Москве появились баннеры в поддержку 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает фан-группа спортсменки.

«Камила, ты наша золотая!» — говорится на баннерах.

Фото: фан-группы Камилы Валиевой

Фото: фан-группы Камилы Валиевой

Фото: фан-группы Камилы Валиевой

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, представители фигуристки якобы не смогли доказать суду, что запрещённое вещество попало в организм Камилы непреднамеренно. Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет.

Согласно правилам дисквалификации, Валиева на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги и на государственном льду.