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The Times: Валиева знала о положительной допинг-пробе ещё до старта командного турнира ОИ

The Times: Валиева знала о положительной допинг-пробе ещё до старта командного турнира ОИ
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Известное издание The Times опубликовало подробный материал, посвящённый четырёхлетней дисквалификации 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

Отметим, что Спортивный арбитражный суд (CAS) ещё не опубликовал мотивировочную часть своего решения по Валиевой, однако The Times удалось пообщаться с источником, который знаком с документом.

В частности, согласно опубликованной Times информации, Валиева узнала о положительной допинг-пробе 6 февраля, то есть в день короткой программы женщин в рамках командного первенства на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Однако РУСАДА разрешило Валиевой выступать, не став накладывать на неё временное отстранение. В общий доступ новость о допинге российской фигуристки попала лишь 11 февраля, после завершения командного турнира, на котором Валиева исполнила обе программы и вместе со сборной России выиграла золото.

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