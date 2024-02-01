Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат четырёх континентов. Мужчины. Короткая программа
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

The Times: Валиевой в 2020 году поставили диагноз, который в России лечат триметазидином

The Times: Валиевой в 2020 году поставили диагноз, который в России лечат триметазидином
Аудио-версия:
Комментарии

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой представило свою версию того, как запрещённый препарат (триметазидин) попал в организм спортсменки, сообщает издание The Times со ссылкой на источник, знакомый с мотивировочной частью решения CAS.

По данным СМИ, представители ВАДА обратили внимание суда на то, что в 2020 году у Валиевой диагностировали «спортивное сердце» – неопасное состояние, которое может быть вызвано интенсивными тренировками. Кроме того, они предоставили российскую литературу, в которой говорится о пользе триметазидина для молодых спортсменов, работающих под тяжёлыми тренировочными нагрузками.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет.

Материалы по теме
Тутберидзе недовольна защитой Валиевой в суде. Но в своём посте она сама себе противоречит
Тутберидзе недовольна защитой Валиевой в суде. Но в своём посте она сама себе противоречит
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android