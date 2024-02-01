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«Чувствовал давление». Юма Кагияма — о прокате КП на чемпионате четырёх континентов

«Чувствовал давление». Юма Кагияма — о прокате КП на чемпионате четырёх континентов
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в мужском одиночном катании, двукратный призёр чемпионатов мира японец Юма Кагияма прокомментировал успешный старт на чемпионате четырёх континентов – 2024, который проходит в Шанхае (Китай). Он является промежуточным лидером соревнований по итогам прокатов коротких программ.

«Я не исполнил четверной сальхов в короткой программе на национальном чемпионате и чувствовал некоторое давление по этому поводу. Но мой отец (по совместительству тренер) сказал, что я должен оставаться уверенным в себе, я так и сделал. И доволен тем, как всё вышло.

В последний раз, когда я выступал на чемпионате четырёх континентов, я был ещё юниором, и это было моё первое крупное соревнование среди взрослых. Я надеюсь, что продолжу прогрессировать», — приводит слова Кагиямы пресс-служба ISU.

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