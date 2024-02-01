На чемпионате четырёх континентов, который проходит в китайском Шанхае с 1 по 4 февраля, японская фигуристка Монэ Тиба внесла вклад в продвижение русской культуры. Девушка выступила в короткой программе под знаменитый романс «Очи чёрные». И хотя вариант композиции она выбрала с французским вокалом, легко узнаваемая мелодия сразу напомнила всем о России.

Музыка оказалась для японки счастливой: она откаталась чисто и по итогам первого соревновательного дня захватила лидерство среди женщин. Более того: так хорошо в этом сезоне Монэ вообще ещё не каталась! В короткой она установила личный рекорд, набрав 71,10 балла, и осталась очень довольна оценками.

А ведь во время разминки у одиночницы заболел живот, что едва не испортило ей всё выступление!

Без России скучают на международной арене?

Под французскую версию «Очи чёрные»18-летняя Монэ Тиба катается в короткой программе весь текущий сезон, не позволяя никому забыть о России на зарубежных турнирах. В чемпионате четырёх континентов наши фигуристы в принципе никогда не участвовали, но всё равно очень приятно, что японка помогла и здесь с трансляцией русской культуры.

Возможно, Монэ даже сама неосознанно мечтает посоперничать с могущественными россиянками. Прежде ей никогда не доводилось сойтись в очной схватке с нашими одиночницами, и спортивный азарт наверняка вызывает желание помериться силами с лучшими из лучших. К сожалению, пока Россию никак не пускают на международные старты, так что ей остаётся лишь набраться терпения и кропотливо работать, чтобы не ударить в грязь лицом когда-нибудь в будущем перед нашими девушками.

Трансляция чемпионата четырёх континентов доступна в Okko.

Упорство и труд уже принесли японке отличные плоды. От старта к старту она неизбежно допускала ошибки в короткой программе, а несколько раз откровенно проваливалась. Но в Шанхае фортуна наконец-то улыбнулась Монэ, и она выдала безупречный прокат. Начав с уверенного каскада из тройного флипа и тройного тулупа, она легко затем приземлила двойной аксель, а во второй половине — тройной лутц. Все вращения фигуристка выполнила на высочайший четвёртый уровень сложности, как и яркую дорожку шагов. Танцевальная мелодия подстёгивала её всю программу и не позволяла расслабиться ни на секунду.

Жаль, что предельная сосредоточенность на чистом выполнении элементов помешала Монэ как следует проникнуться образом роковой красавицы с чёрными очами. Кроме того, на разминке её беспокоил больной живот, так как она очень нервничала перед прокатом — об этом девушка позже рассказала изданию Yahoo! JAPAN. Хорошо, что всё обошлось и неважное самочувствие не привело её к краху. Подпортило презентацию и повлияло на компоненты, но не слишком критично.

Недостаток артистизма у Монэ удачно компенсировал прекрасный русский романс. Он великолепно звучал на всю китайскую арену и явно понравился зрителям. Японскую одиночницу они провожали со льда благодарными аплодисментами, а сама она не скрывала счастья, что по технической части ей всё удалось.

Монэ Тиба Фото: Annice Lyn/Getty Images

На самом деле у спортсменки можно было придраться к неясному ребру на тройном лутце, и строгие арбитры действительно не преминули его отметить. Но наказывать особо не стали: только один судья влепил из-за этого минус за качество исполнения, что не повлияло на общую оценку.

В итоге за короткую Монэ Чиба набрала рекордные для себя 71,10 балла и выиграла малое золото чемпионата четырёх континентов. Борьба за основные медали, конечно, развернётся в произвольной программе, но в любом случае японка точно не уедет из Шанхая без награды. Это малое золото — первая победа Монэ в текущем сезоне, и оно обязательно вдохновит её на дальнейшую работу.