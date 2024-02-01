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Как японская фигуристка Монэ Тиба выиграла короткую программу под романс «Очи чёрные» на чемпионате четырёх континентов

Японка продвигает русскую культуру на ЧЧК! Короткая «Очи чёрные» уже принесла ей победу
Дарья Кирюхина
«Очи чёрные» принесли японской фигуристке победу
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Даже боли в животе не помешали фигуристке выдать отличный прокат под романс из России.

На чемпионате четырёх континентов, который проходит в китайском Шанхае с 1 по 4 февраля, японская фигуристка Монэ Тиба внесла вклад в продвижение русской культуры. Девушка выступила в короткой программе под знаменитый романс «Очи чёрные». И хотя вариант композиции она выбрала с французским вокалом, легко узнаваемая мелодия сразу напомнила всем о России.

Музыка оказалась для японки счастливой: она откаталась чисто и по итогам первого соревновательного дня захватила лидерство среди женщин. Более того: так хорошо в этом сезоне Монэ вообще ещё не каталась! В короткой она установила личный рекорд, набрав 71,10 балла, и осталась очень довольна оценками.

А ведь во время разминки у одиночницы заболел живот, что едва не испортило ей всё выступление!

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай
Женщины. Короткая программа
01 февраля 2024, четверг. 05:51 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
71.10
2
Ким Чхэ Ён
Южная Корея
69.77
3
Ава Зиглер
США
68.25

Без России скучают на международной арене?

Под французскую версию «Очи чёрные»18-летняя Монэ Тиба катается в короткой программе весь текущий сезон, не позволяя никому забыть о России на зарубежных турнирах. В чемпионате четырёх континентов наши фигуристы в принципе никогда не участвовали, но всё равно очень приятно, что японка помогла и здесь с трансляцией русской культуры.

Возможно, Монэ даже сама неосознанно мечтает посоперничать с могущественными россиянками. Прежде ей никогда не доводилось сойтись в очной схватке с нашими одиночницами, и спортивный азарт наверняка вызывает желание помериться силами с лучшими из лучших. К сожалению, пока Россию никак не пускают на международные старты, так что ей остаётся лишь набраться терпения и кропотливо работать, чтобы не ударить в грязь лицом когда-нибудь в будущем перед нашими девушками.

Трансляция чемпионата четырёх континентов доступна в Okko.

Упорство и труд уже принесли японке отличные плоды. От старта к старту она неизбежно допускала ошибки в короткой программе, а несколько раз откровенно проваливалась. Но в Шанхае фортуна наконец-то улыбнулась Монэ, и она выдала безупречный прокат. Начав с уверенного каскада из тройного флипа и тройного тулупа, она легко затем приземлила двойной аксель, а во второй половине — тройной лутц. Все вращения фигуристка выполнила на высочайший четвёртый уровень сложности, как и яркую дорожку шагов. Танцевальная мелодия подстёгивала её всю программу и не позволяла расслабиться ни на секунду.

Жаль, что предельная сосредоточенность на чистом выполнении элементов помешала Монэ как следует проникнуться образом роковой красавицы с чёрными очами. Кроме того, на разминке её беспокоил больной живот, так как она очень нервничала перед прокатом — об этом девушка позже рассказала изданию Yahoo! JAPAN. Хорошо, что всё обошлось и неважное самочувствие не привело её к краху. Подпортило презентацию и повлияло на компоненты, но не слишком критично.

Недостаток артистизма у Монэ удачно компенсировал прекрасный русский романс. Он великолепно звучал на всю китайскую арену и явно понравился зрителям. Японскую одиночницу они провожали со льда благодарными аплодисментами, а сама она не скрывала счастья, что по технической части ей всё удалось.

Монэ Тиба

Монэ Тиба

Фото: Annice Lyn/Getty Images

На самом деле у спортсменки можно было придраться к неясному ребру на тройном лутце, и строгие арбитры действительно не преминули его отметить. Но наказывать особо не стали: только один судья влепил из-за этого минус за качество исполнения, что не повлияло на общую оценку.

В итоге за короткую Монэ Чиба набрала рекордные для себя 71,10 балла и выиграла малое золото чемпионата четырёх континентов. Борьба за основные медали, конечно, развернётся в произвольной программе, но в любом случае японка точно не уедет из Шанхая без награды. Это малое золото — первая победа Монэ в текущем сезоне, и оно обязательно вдохновит её на дальнейшую работу.

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