Чемпионат четырёх континентов, фигурное катание: когда пройдут ритм-танцы, где смотреть

Сегодня, 2 февраля в Шанхае (Китай) начнутся соревнования танцевальных дуэтов в рамках чемпионата четырёх континентов – 2024. Фигуристы начнут представлять свои ритм-танцы в 07:30 мск.
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов, Шанхай. Танцы на льду. Четвёртая разминка. Ритм-танец
Наталья Паллу-Невес – Джейин Панесар (Бразилия);
Азуса Танака – Шинго Нишияма (Япония);
Ши Шан – У Нань (Китай);
Утана Йошида – Масая Морита (Япония);
Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай);
Сюаньтун Ли – Синькан Ван (Китай);
Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония);
Индия Нетте – Эрон Вествуд (Австралия);
Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия);
Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США);
Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея);
Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада);
Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США);
Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США);
Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада);
Лоранс Фурнье Бодри – Николай Сёренсен (Канада).
Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.