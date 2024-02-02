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Чемпионат четырёх континентов, фигурное катание: когда пройдут ритм-танцы, где смотреть

Сегодня, 2 февраля в Шанхае (Китай) начнутся соревнования танцевальных дуэтов в рамках чемпионата четырёх континентов – 2024. Фигуристы начнут представлять свои ритм-танцы в 07:30 мск.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов, Шанхай. Танцы на льду. Четвёртая разминка. Ритм-танец

Наталья Паллу-Невес – Джейин Панесар (Бразилия);

Азуса Танака – Шинго Нишияма (Япония);

Ши Шан – У Нань (Китай);

Утана Йошида – Масая Морита (Япония);

Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай);

Сюаньтун Ли – Синькан Ван (Китай);

Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония);

Индия Нетте – Эрон Вествуд (Австралия);

Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия);

Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США);

Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея);

Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада);

Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США);

Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США);

Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада);

Лоранс Фурнье Бодри – Николай Сёренсен (Канада).

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.