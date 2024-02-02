Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат четырёх континентов. Женщины. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
10:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат четырёх континентов, фигурное катание: когда пройдут ритм-танцы, где смотреть

Чемпионат четырёх континентов, фигурное катание: когда пройдут ритм-танцы, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 февраля в Шанхае (Китай) начнутся соревнования танцевальных дуэтов в рамках чемпионата четырёх континентов – 2024. Фигуристы начнут представлять свои ритм-танцы в 07:30 мск.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов, Шанхай. Танцы на льду. Четвёртая разминка. Ритм-танец

Наталья Паллу-Невес – Джейин Панесар (Бразилия);
Азуса Танака – Шинго Нишияма (Япония);
Ши Шан – У Нань (Китай);
Утана Йошида – Масая Морита (Япония);
Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай);
Сюаньтун Ли – Синькан Ван (Китай);
Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония);
Индия Нетте – Эрон Вествуд (Австралия);
Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия);
Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США);
Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея);
Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада);
Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США);
Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США);
Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада);
Лоранс Фурнье Бодри – Николай Сёренсен (Канада).

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай
Танцы на льду. Ритм-танец
02 февраля 2024, пятница. 07:30 МСК
Не началось
Материалы по теме
Японка продвигает русскую культуру на ЧЧК! Короткая «Очи чёрные» уже принесла ей победу
Японка продвигает русскую культуру на ЧЧК! Короткая «Очи чёрные» уже принесла ей победу
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android