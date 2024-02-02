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Чемпионат четырёх континентов. Женщины. Произвольная программа
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10:50 Мск
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Чемпионат четырёх континентов, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть

Чемпионат четырёх континентов, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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Сегодня, 2 февраля в Шанхае (Китай) завершатся соревнования в женском одиночном катании в рамках чемпионата четырёх континентов – 2024 по фигурному катанию. Спортсменки представят свои произвольные программы в 10:50 мск.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай,
Женщины. Положение спортсменок после короткой программы

1. Монэ Тиба (Япония) — 71,10 балла.
2. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 69,77.
3. Ава Зиглер (США) — 68,25.
4. Ринка Ватанабэ (Япония) — 67,22.
5. Маи Михара (Япония) — 65,18.
6. Со-ён Ви (Южная Корея) – 64,44.

Отметим, что в прошлом году чемпионат четырёх континентов у женщин выиграла представительница Южной Кореи Ли Ха Ин.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай
Женщины. Произвольная программа
02 февраля 2024, пятница. 10:50 МСК
Не началось
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