Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат четырёх континентов, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть

Сегодня, 2 февраля в Шанхае (Китай) завершатся соревнования в женском одиночном катании в рамках чемпионата четырёх континентов – 2024 по фигурному катанию. Спортсменки представят свои произвольные программы в 10:50 мск.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай,

Женщины. Положение спортсменок после короткой программы

1. Монэ Тиба (Япония) — 71,10 балла.

2. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 69,77.

3. Ава Зиглер (США) — 68,25.

4. Ринка Ватанабэ (Япония) — 67,22.

5. Маи Михара (Япония) — 65,18.

6. Со-ён Ви (Южная Корея) – 64,44.

Отметим, что в прошлом году чемпионат четырёх континентов у женщин выиграла представительница Южной Кореи Ли Ха Ин.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.