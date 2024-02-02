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Чемпионат четырёх континентов. Женщины. Произвольная программа
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Тиба — перед прокатом ПП на чемпионате четырёх континентов: я должна выложиться на полную

Тиба — перед прокатом ПП на чемпионате четырёх континентов: я должна выложиться на полную
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18-летняя японская фигуристка Монэ Тиба высказалась о том, что является лидером чемпионата четырёх континентов, который проходит в Шанхае (Китай). За короткую программу она получила 71,10 балла, опередив Ким Чхэ Ён из Южной Кореи.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай.
Женщины. Короткая программа

1. Монэ Тиба (Япония) — 71,10 балла.
2. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 69,77.
3. Ава Зиглер (США) — 68,25.

«Пусть я и очень нервничала, но выполнила все свои прыжки, что было очень приятно, я испытала большое облегчение. Мой артистизм от начала и до конца тоже был на уровне. Не скажу, что меня не волнует прошлогодняя медаль (бронза), но я старалась не волноваться и сосредоточиться именно на этом соревновании. В произвольной программе я также должна выложиться на полную», — приводит слова японки пресс-служба ISU.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

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