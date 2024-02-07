Арсений Федотов стал победителем первенства России среди юниоров в Саранске

Сегодня, 7 февраля, в Саранске завершились соревнования юношей на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию. Победителем соревнований стал фигурист Арсений Федотов. По сумме двух выступлений спортсмен получил от судей 269,04 балла.

Второе место по итогам прокатов с короткой и произвольной программами занял спортсмен Лев Лазарев, получивший 259,28 балла. Третьим на этих соревнованиях стал фигурист Иван Рамзенков.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск.

Юниоры. Итоговое положение

1. Арсений Федотов (Москва) — 269,04 балла.

2. Лев Лазарев (Москва) — 259,28.

3. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург) — 234,03.

4. Марк Лукин (Москва) — 233,96.

5. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) — 229,56.