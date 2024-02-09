Александр Тихонов: не удивлюсь, если в деле Валиевой и правда был злой умысел

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался по поводу версий попадания запрещённых препаратов в организм российской фигуристки Камилы Валиевой. По словам Тихонова, не стоит исключать наличия злого умысла по отношению к спортсменке.

«Спортсменам надо постоянно напоминать, что нельзя принимать. Есть же грамотные люди, которые должны разъяснять, что можно есть, а что нельзя. Но спортсмен и сам должен смотреть, что он принимает в пищу. Не удивлюсь, если в этом деле и правда был злой умысел», — цитирует Тихонова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В мотивировочной части дела фигуристки, опубликованной CAS 7 февраля 2024 года, подвергается критике версия о случайном попадании запрещённого вещества в организм.