Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой

В среду, 7 февраля, спортивным арбитражным судом (CAS) на официальном сайте организации была опубликована мотивировочная часть дела фигуристки Камилы Валиевой.

Согласно документу, решение суда о дисквалификации спортсменки связано с несогласием комиссии CAS с объяснением фигуристки, согласно которому запрещённое вещество попало в её организм в результате употребления клубничного десерта, приготовленного её дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства.

По утверждению комиссии CAS, это объяснение не было подтверждено какими-либо конкретными доказательствами.

Напомним, российская фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Положительная допинг-проба была сдана спортсменкой 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России.