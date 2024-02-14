Коломенская: Вирту/Мойр и Пападакис/Сизерон — это пары, на которые невозможно не равняться

Серебряные призёры первенства России в танцах на льду Анна Коломенская и Артём Фролов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали, на кого они хотели бы равняться в мировом фигурном катании.

Анна: Мне нравятся и Вирту/Мойр, и Пападакис/Сизерон— как я уже говорила, это такие пары, которые не могут не нравиться, на которые невозможно не равняться. Ещё могу к ним добавить Мерил Дэвис и Чарли Уайта. Это такой уровень! Эти пары очень долго вместе катаются, с этого тоже стоит брать пример. То, как они выступают, то, как они презентуют друг друга… Они все разные, но как минимум у них есть одна общая черта — они олимпийские чемпионы.

Артём: Мне точно ближе Пападакис/Сизерон, мне нравится стиль их программ. Это очень сложно скатать, но хотелось бы попробовать что-то подобное. Мы уже второй сезон танго катаем — я уже немножко подустал. Я люблю это программу, но устал. Хотелось бы кардинально что-то поменять, особенно в произвольном танце. Ещё мне нравится джаз, свинг. У нас был показательный номер, мы выступали в шоу. Сначала я удивился, когда мне скинули трек «Заполярный твист», я его послушал и подумал: «Блин, тут ни одна связка из программы не будет ложиться, надо с чистого листа всё ставить».

Анна: Мы за день поставили целый показательный и вышли на шоу.

Артём: Я сначала к этому треку относился скептически, думал, что за прикол какой-то. А потом в момент постановки я прям вайб какой-то словил, и мне понравилось.

Анна: Ещё могу добавить, что Вирту/Мойр тоже катали медленные программы, просто у них самая популярная — это «Мулен Руж», поэтому все их ассоциируют с этим стилем. Хотя они тоже катали медленные красивые программы. Но они катают, и между ними видна «химия», у Пападакис и Сизерона такого нет. Они очень хорошо друг друга чувствуют, но как таковой «химии», как между мужчиной и женщиной, у них нет. Именно поэтому мне ближе Вирту/Мойр.