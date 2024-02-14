«Ночью перед произвольным смотрел прокаты Пападакис/Сизерона». Интервью с дуэтом-открытием

В последнее время в российских танцах на льду происходило множество событий, которые заставили сомневаться: а ждёт ли нас светлое будущее в этом виде фигурного катания? Первенство России среди юниоров показало, что точно ждёт! Все три пары, забравшиеся на пьедестал, показали отличное катание и, главное, большой потенциал, который позволит им круто спрогрессировать в будущем. Так что наши танцы на льду точно в надежных руках!

Но с героями будущего лучше знакомиться заранее, чтобы начать болеть за них до того, как это стало мейнстримом. После награждения на первенстве России «Чемпионат» пообщался с дуэтом, занявшим второе место — Анной Коломенской и Артёмом Фроловым. В интервью ребята подвели итоги турнира, рассказали о своём пути в фигурном катании и поделились тем, кто их вдохновляет в спорте и по жизни.

Беседа получилась очень душевная, так что скорее знакомьтесь с перспективным дуэтом!

— Ребята, как ощущаете себя после награждения? Пришло осознание, что вы вице-чемпионы первенства России?

Анна: Вообще нет! Из-за того, что мы сильно выложились эмоционально, сейчас пусто внутри. Но мы довольны собой. А осознание, мне кажется, ещё не скоро придет.

Артём: Я очень рад, что удалось показать мощный раскатистый прокат. Приятно, что мы заняли второе место, но в первую очередь хотелось доказать себе, что мы классно катаемся. Хотелось получить удовольствие от своего проката, и вроде получилось.

— Какая цель у вас была перед первенством? Рассчитывали на какую-то конкретную медаль?

Артём: Мы рассчитывали просто на пьедестал и хотели показать чистое катание.

Анна: Да, хотелось показать такие прокаты, чтобы потом не жалеть о том, что мы что-то где-то недоделали. Я думаю, мы справились.

Анна Коломенская и Артём Фролов на пьедестале первенства России (слева) Фото: fsrussia.ru

— В следующем сезоне вы перейдете во взрослые, там, можно сказать, всё придётся начинать с нуля. Насколько морально к этому готовы?

Артём: Это будет очень интересно, на самом деле. Я считаю, что мы морально готовы к переходу в мастера. И катанием в целом тоже. Пора! Я уже в начале сезона понимал, что пора готовиться к переходу на новый уровень, и даже наша работа на льду более по-взрослому складывалась.

Анна: Ещё, когда мы выходим на старты, в комментариях всегда кто-нибудь пишет: «Что это за бородатый юниор?» (Смеётся.)

Артём: Да, я уже привык к этому. Но это смешно (улыбается).

Анна: Хотя Артём не самый старший. Даже на этом первенстве Ваня Махноносов на год старше.

— Не грустно покидать юниорское катание? Только-только у вас пошло продвижение, а тут скоро начинать с нуля.

Артём: Мне грустно не из-за того, что мы только в этом сезоне взяли медаль на первенстве России, просто я прокручиваю весь путь, который прошёл с одиночного катания… Даже не верится, что сейчас встречусь со всеми своими ребятами, которые уже давно пустили корни в мастерах. Так, конечно, грустно немного, что всё, досиделся (улыбается). Но это приятная грусть. Депрессии нет, наоборот, я понимаю, что надо вперед двигаться. Юниорский путь останется только как приятное воспоминание.

— А готов к тому, что твои ребята станут для тебя не только друзьями, но и соперниками?

Артём: На льду, понятное дело, все друг с другом соперничают — это нормально. Но в жизни после стартов все останется на льду, в повседневной жизни мы хорошо общаемся. Нет такого, что мы ходим и такие: «Ты мне не друг на эти пять минут» (смеётся).

— А у девочек есть такое?

Анна: Нет. Мы все в раздевалке дружелюбные, можем пообщаться, помочь друг другу.

— За счёт чего вам удалось совершить прорыв в этом сезоне? Если смотреть на ваш путь, то сначала вы были 13-ми на первенстве, потом четвертыми, теперь — вице-чемпионы…

Артём: К этому первенству мы подошли более спокойно, особо не задумываясь о том, что произошло на прошлом первенстве, потому что, если будешь углубляться в прошлое, вспоминать какие-то свои недочёты, то будешь загоняться и эти мысли будут тебя сбивать. Весь месяц мы спокойно готовились, без срывов, и как-то спокойно подошли к этому первенству.

Анна: Мы старались больше работать вместе. Раньше у нас было такое, что каждый выполняет свою работу, а сейчас мы стараемся больше работать друг с другом, помогать в программе.

Артём: Да, и это дает результат, на льду это смотрится совсем по-другому, не как когда два человека просто едут друг с другом. Это всë-таки танцы, мы в паре катаемся, конечно, надо помогать друг другу.

— В плане взаимоотношений как-то работаете друг с другом? Как мы убедились в последнее время, сохранять пару тоже может быть сложно.

Артём: У нас хорошо складывается общение, нет какого-то недопонимания. Допустим, Аня мне может сказать что-то по программе, где ей неудобно, я её выслушаю, и мы что-то поменяем. И так же с моей стороны. Иногда могут быть какие-нибудь срывы, как перед прошлым первенством. Но тогда у меня был срыв на самого себя, была какая-то усталость, видимо, из-за того, что себя загнал в какую-то яму. Было такое, что утром просыпался и уже устал. Какого фига, я же лёг в 10, должен вообще бодрячком быть! А я выхожу, один элемент еду — и мне тяжело. Я не понимал, что происходит, и именно на себя у меня были срывы. На Аню нет, вообще.

— У вас вообще никаких конфликтов не было?

Анна: Прям конфликтов ни разу не было. Мы постоянно всё обсуждаем, обговариваем. Если что-то не получается, мы просто говорим друг другу и решаем, как будем исправлять ситуацию. Мы оба неконфликтные.

Артём: Да, меня тяжело довести. Я только на самого себя могу сорваться, мне потом легче становится. Эмоции нахлынули, ты немножко поагрессировал, и всё, устал, понял, что не надо больше так делать. Потом пройдёт два дня — и снова (смеётся). А так я особо не вспыльчивый, у нас достаточно слаженно работа идёт.

Анна Коломенская и Артём Фролов Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

— Какой стиль вы планируете развивать в плане катания? Вы рассказывали, что вам нравятся Вирту/Мойр и Пападакис/Сизерон — а чей стиль из этих пар вам ближе?

Анна: Мне нравятся обе пары — как я уже говорила, это такие пары, которые не могут не нравиться, на которые невозможно не равняться. Ещё могу к ним добавить Мерил Дэвис и Чарли Уайта. Это такой уровень! Эти пары очень долго вместе катаются, с этого тоже стоит брать пример. То, как они выступают, то, как презентуют друг друга… Они все разные, но как минимум у них есть одна общая черта — они олимпийские чемпионы.

Артём: Мне точно ближе Пападакис/Сизерон, нравится стиль их программ. Это очень сложно скатать, но хотелось бы попробовать что-то подобное. Мы второй сезон танго катаем — я уже немножко подустал. Люблю это программу, но устал. Хотелось бы кардинально что-то поменять, особенно в произвольном танце. Ещё мне нравятся джаз, свинг. У нас был показательный номер, мы выступали в шоу. Сначала удивился, когда мне скинули трек «Заполярный твист», я его послушал и подумал: «Блин, тут ни одна связка из программы не будет ложиться, надо с чистого листа всё ставить».

Анна: Мы за день поставили целый показательный и вышли на шоу.

Артём: Я сначала к этому треку относился скептически, думал, что за прикол какой-то. А потом в момент постановки прям вайб какой-то словил, и мне понравилось.

Анна: Ещё могу добавить, что Вирту/Мойр тоже катали медленные программы, просто у них самая популярная — это «Мулен Руж», поэтому все их ассоциируют с этим стилем. Хотя они тоже катали медленные красивые программы. Но они катают, и между ними видна «химия», у Пападакис и Сизерона такого нет. Они очень хорошо друг друга чувствуют, но как таковой «химии», как между мужчиной и женщиной, у них нет. Именно поэтому мне ближе Вирту/Мойр.

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— Вы тоже хотите катать что-то разнообразное?

Артём: Конечно. По меркам танцев мы не так долго друг с другом катаемся, и у нас ещё куча времени экспериментировать и пробовать что-то новое.

— Есть ли у вас образы или музыка мечты?

Артём: Одну мечту я уже воплотил, когда мы катали «Адмирала». У меня и в одиночном была программа, но мне настолько нравилась эта музыка, что мы решили предложить тренерам ещё и в танцах попробовать. Это наш первый сезон был. Так что у меня такая эволюция произошла.

Анна: Я всегда хотела скатать «Мастера и Маргариту», но, мне кажется, сейчас это довольно избитая музыка. Может, попозже когда-нибудь.

Артём: Я на самом деле на это никогда не обращал внимания. Если меня музыка сильно цепляет, то мне вообще без разницы, кто под неё катал, сколько раз. Я просто еду, слушаю, и у меня мурашки. Просто хочется попробовать под неё кататься, и всё.

— По вашим старым интервью я заметила, что у вас большая насмотренность в фигурном катании. Вы целенаправленно смотрите старые прокаты в танцах на льду?

Анна: Мне кажется, я уже давно не смотрела старые программы. Но в межсезонье обычно много смотрю, мы ищем элементы и так далее. Я очень люблю пару Грищук/Платов, очень много раз смотрела их прокаты. Много раз смотрела выступление Навки/Костомарова на Олимпиаде 2006 года. Когда смотришь на такие дуэты, вдохновляешься. Мне интересно следить за историей спортсменов. Сколько лет к своим медалям шли Пападакис и Сизерон!

Артём: Я люблю именно на соревнованиях что-то пересматривать. Например, ночью перед произвольным смотрел прокаты Пападакис и Сизерона. Я смотрю и что-то по подаче беру себе, в меня это вселяет уверенность. Ещё люблю частенько смотреть прокаты Хавьера Фернандеса. Он меня заряжает своей позитивной энергетикой, ты смотришь его прокаты, и у тебя непроизвольно улыбка появляется. Он мой кумир!

— Аня, а у тебя есть кумир в фигурном катании?

Анна: Тесса. Это банально, но и ладно (смеётся).

— В основном смотрите прокаты для вдохновения?

Анна: Да. Я ещё очень люблю заходить на Pinterest, у меня там очень много фотографий Тессы со Скоттом, Габриэлы с Гийомом, я их сохраняю в одну доску, мне нравится. Потом сижу пересматриваю.

Артём: Но до абсурда не доходит, что мы их там на обои ставим и перед прокатом любуемся (смеётся).

Анна: Но у меня кстати, на обоях стояли Тесса со Скоттом, когда мне было лет 12.

Артём: Мы Месси, Роналду ставили.

— Тебе они оба нравятся?

Артём: Мне больше Криш нравится. Месси я просто привел как пример, потому что его тоже часто ставили. Помню, когда мы были мелкими, у нас постоянно были бои: я за Месси, я за Роналду. Я больше за Роналду. Он в 40 лет лучше меня выглядит, просто в какой-то невероятной форме находится! Это пример для подражания. Посмотрим, может, он увидит это интервью, советы мне в соцсетях напишет (смеётся).

— Аня, а у тебя есть кумир?

Анна: Конкретно никого выделить не могу. Это образованные, умные женщины, которые сами построили свою карьеру, которые высказывают своё мнение вне зависимости от того, понравится это общественности или нет.

Анна Коломенская и Артём Фролов Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

— Как вы пришли в фигурное катание?

Анна: У меня бабушка всегда очень любила фигурное катание. Когда мне было пять лет, меня привели в «Москвич» к Ирине Борисовне Страховой. Так начался мой путь. Но я не сразу полюбила фигурное катание. Мне нравилось находиться в коллективе, однако при этом на меня всегда очень давило, когда делали замечания — у меня синдром отличницы. Я тренировалась в «Москвиче» в одиночном катании, потом перешла в танцы — сначала к Александру Вячеславовичу Жулину, а потом где я только ни каталась! Я всё время находилась в поиске партнера, и вот в 2018 году пришла к Денису Эдуардовичу с Марией Валерьевной. Меня поставили к одному мальчику, потом я с Матвеем Самохиным каталась, и потом Артём пришел.

— В танцы ты перешла, потому что не сложилось с прыжками?

Анна: Я всегда больше любила скользить. У меня была небольшая травма колена, но это был больше повод, чем причина. Я решила, что в танцах мне понравится больше.

— Артём, а как ты пришел в фигурное катание?

Артём: Изначально начал заниматься в ЦСКА, меня привели родители. Я помню, Светлана Соколовская по лестнице спускалась, увидела нас и сказала: о, вы что, в хоккей привели пацана? Так что я не сразу начал заниматься фигурным катанием. Я две недели был в хоккее, но это быстро всё закончилось, потому что там очень неудобное термобельё, которое постоянно кололо где-то. Плюс папа потом подумал: слушай, ты же вообще без зубов, без головы там останешься — давай в фигурное катание! Хотя у нас иногда и похлеще бывают падения.

Сначала я катался в ЦСКА, потом в «Олимпийском» у Сергея Дмитриевича Давыдова, с ним перешёл в «Янтарь» — я с ним катался семь лет. Прошли долгий путь, но, к сожалению, в один момент наши дороги разошлись, я принял решение перейти к Этери Георгиевне Тутберидзе. Однако для меня это было очень тяжело, всë-таки долго проработал с ним.

Года два-три я катался у Этери Георгиевны. В этот период у меня начались проблемы со спиной, но не из-за того, что были какие-то неимоверные нагрузки или неправильный подход в плане реабилитации. Так получилось, что у меня с рождения были проблемы с позвоночником, и из-за этого были проблемы с прыжками: одно падение — и я на две недели выпадаю. И, конечно, я устал от того, что не могу нормально подготовиться к стартам. Очень тяжело далось это решение, но большое спасибо моей маме, которая смотивировала меня перейти в танцы — я уже, можно сказать, в последний вагон залетал, мне тогда было 16.

Одиночники обычно презирают танцы, и я был одним из таких людей, думал: я — в танцы? Да я буду в сборной в одиночном, я прыгаю тройной аксель! Естественно, сначала не хотел. Но я понимал, что если просто закончу, то через две недели захочу выйти на лёд 100%. Однако учитывая, что у меня болит спина… Так и начался мой путь в Одинцове у Алексея Юрьевича Горшкова. Там я прокатался два сезона, сменил пару партнерш. Потом попробовался с Аней и решил перейти к Денису Эдуардовичу и Марии Валерьевне.

Я им безумно благодарен за то, что они поверили в нашу пару, начали усердно с нами работать. За эти три сезона мы очень выросли. На меня даже сегодня нахлынули эмоции — я ни разу в жизни не плакал на стартах, но у меня в моменте прокрутились все мысли, весь мой путь. Я вспомнил про своих близких, то, что они сидели, смотрели. За бабушку больше всего переживал, не могу представить, что сейчас там происходит (смеётся). Очень благодарен всей нашей команде, которая привела нас к такому высокому результату.

— А как вы встали в пару?

Анна: Я тогда искала партнера, Артём мне написал, предложил попробоваться в Одинцове. Я приехала, мы попробовались и дальше стали решать, кто куда перейдёт. И пришли к тому, что хотим вместе кататься у Дениса Эдуардовича с Марией Валерьевной.

Артем: Да, мне с первой же тренировки понравился рабочий процесс в Балашихе, то, как тренеры трепетно относятся к своему делу, к своим спортсменам. Главное, что они поверили в нас и дальше всё само развилось.

Анна Коломенская и Артём Фролов Фото: fsrussia.ru

— Что вам больше всего нравится в тренировочном процессе в вашей группе?

Артём: Наверное, методика тренировок. Упражнения, которые нам дают на раскатке, которые тебя развивают и как фигуриста, и как партнёра. Это очень помогает скатыванию.

Анна: Нравится, когда ты чувствуешь, что тренеру на тебя не всё равно, с тобой работают. Раньше у нас было очень много пар в группе, около восьми, и все были топовые. Мне кажется, мы немножко терялись. Но уже тогда чувствовали, что тренеры видят в нас перспективу, и это было очень важно.

— Есть ли у вас конкуренция в группе?

Артём: В прошлом сезоне, когда к нам перешли Ира с Девидом, я этому очень обрадовался. До того, как они к нам пришли, у нас было очень мало пар на льду, мы тогда с Аней готовились к первенству России, и было тяжело. Нас было три пары, и программы катали только мы, потому что у Лизы с Егором только-только закончился чемпионат России, а Матвей тогда скатывался с новой партнёршей. Было тяжело. Сейчас у нас побольше пар, ты видишь, что на льду какая-то суета происходит, и тебе тоже хочется показать что-то, немножко повыпендриваться. Это добавляет мотивации.

Анна: Какой-то конкуренции нет, мы все очень дружные, общаемся, поддерживаем друг друга.

— Есть ли у вас какая-то глобальная цель в фигурном катании?

Анна: Даже если есть, лучше не озвучивать. Если говорить общими словами, наша цель — совершенствоваться и становиться лучше, чем были до этого.

Артём: Давно об этом не задумывался. Я бы сказал, что за последние годы, на удивление, как раз, как только я перешёл в танцы и год покатался, во мне что-то перещëлкнуло. Я начал с бóльшим пониманием относиться к тренировкам. И вообще, именно в танцах у меня развилась любовь к фигурному катанию. Раньше я бы и подумать не мог, что такое скажу. Но сейчас даже жалею, что сразу в танцы не пошёл, потому что мне очень нравится кататься, я даже не задумываюсь о каких-то целях. Понятное дело, хочется добиться высоких результатов, но в первую очередь хочется кайфовать от своих программ, радовать тренеров, близких и наших болельщиков.