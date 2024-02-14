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Коломенская: очень люблю пару Грищук/Платов, много раз смотрела Навку/Костомарова на ОИ

Коломенская: очень люблю пару Грищук/Платов, много раз смотрела Навку/Костомарова на ОИ
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Серебряные призёры первенства России в танцах на льду Анна Коломенская и Артём Фролов рассказали, старые прокаты каких фигуристов они пересматривают.

«Мне кажется, я уже давно не смотрела старые программы. Но в межсезонье я обычно много смотрю, мы ищем элементы и так далее. Я очень люблю пару Грищук/Платов, я очень много раз смотрела их прокаты. Много раз смотрела выступление Навки/Костомарова на Олимпиаде 2006 года. Когда смотришь такие дуэты, вдохновляешься. Мне интересно следить за историей спортсменов. Сколько лет к своим медалям шли Пападакис и Сизерон!» — сказала Коломенская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Я люблю именно на соревнованиях что-то пересматривать. Например, ночью перед произвольным я смотрел прокаты Пападакис и Сизерона. Я смотрю и что-то по подаче беру себе, в меня это вселяет уверенность. Ещё люблю частенько смотреть прокаты Хавьера Фернандеса. Он меня заряжает своей позитивной энергетикой, ты смотришь его прокаты, и у тебя непроизвольно улыбка появляется. Он мой кумир!» — добавил Фролов.

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