Галлямов выложил фото поцелуя с Мишиной. Болельщики отреагировали в комментариях

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, выложил фотографию, где пара целуется, а на заднем фоне стоит российский тренер по фигурному катанию Тамара Николаевна Москвина, у которой раньше тренировалась пара, и наблюдает.

«Любовь — это… самое эпичное фото ФК на данный момент» — подписал фотографию Галлямов.

Фото: Личный архив Александра Галлямова

В комментариях любители фигурного катания разделились на тех, кто верит в то, что пара будет вместе не только на льду, но и в жизни, и на тех, кто считает фотографию полностью постановочной. Ранее Галлямов писал в своём телеграм-канале о том, что подписчиков ждёт что-то необычное.

«Потом будет разрывная», — сказал фигурист.

Напомним, Галлямов и Мишина являются бронзовыми призёрами Олимпийских игр — 2022 в парном катании. Пара также стала чемпионами России в декабре 2023 года.