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Галлямов: для меня общение с болельщиками в соцсетях — возможность переключить голову

Галлямов: для меня общение с болельщиками в соцсетях — возможность переключить голову
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Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал, как относится к соцсетям и заработку в них.

«Активен в соцсетях, но количество подписчиков не слишком велико и не подразумевает коммерческой выгоды? Я вообще не тот человек, кто пытается делать что-то только ради денег. Для меня общение с болельщиками в соцсетях — своего рода развлечение. Возможность переключить голову, отойти от привычного режима, от тренировок. Решил попробовать и уже четвёртый месяц этим занимаюсь. В принципе, интересно. Останавливаться в ближайшее время точно не планирую. И количество подписчиков растёт, кстати», — приводит слова Галлямова RT.

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