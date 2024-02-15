Никита Кацалапов заявил о желании написать книгу по мотивам спортивной карьеры

Российский фигурист, олимпийский чемпион в командном соревновании Никита Кацалапов заявил о желании написать книгу. Спортсмен хочет поделиться интересными историями, которые накопились за его спортивную карьеру.

«На самом деле я давно думал про идею с книгой. Историй за спортивную карьеру накопилось много. Хочется поделиться всем. Возможно, в будущем будет и книга», — написал Кацалапов в своём телеграм-канале.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Кацалапов в паре с фигуристкой Синициной завоевали золото в команде и серебро в личном турнире. Виктория и Никита — чемпионы мира — 2021, двукратные чемпионы Европы. Кацалапов — обладатель звания «Полный кавалер Олимпийских игр», которое вручается за завоевание золотой, серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр.