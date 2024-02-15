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Кацалапов назвал хореографа, с которым хотел бы заключить сотрудничество

Кацалапов назвал хореографа, с которым хотел бы заключить сотрудничество
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Российский фигурист, олимпийский чемпион в командном соревновании Никита Кацалапов рассказал, за кем следит в фигурном катании.

«Тяжело сказать, на кого особенно в фигурном катании обращаю внимание. Но слежу, как за российским, там и за зарубежным.

На данный момент я хотел бы посотрудничать с Виталием Савченко. Виталий — очень крутой танцор, постановщик-хореограф театра Crave, а также был постановщиком шоу «Вечера на Хуторе». В будущем много с кем ещё хотелось бы поработать», — написал Кацалапов в своём телеграм-канале.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Кацалапов в паре с фигуристкой Синициной завоевали золото в команде и серебро в личном турнире. Виктория и Никита – чемпионы мира – 2021, двукратные чемпионы Европы. Кацалапов — обладатель звания «Полный кавалер Олимпийских игр», которое вручается за завоевание золотой, серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр.

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