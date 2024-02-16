«Спасибо, что терпишь мои закидоны». Галлямов — Мишиной в честь семилетия катания в паре

Российские фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина, бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года, чемпионы мира и Европы, высказались о своём выступлении с короткой программой на Спартакиаде сильнейших, отметив, что сегодня, 16 февраля, седьмая годовщина с момента, когда они встали в пару.

Галлямов: Начну не совсем про Спартакиаду. Сегодня семь лет, как мы катаемся вместе. Это, наверное, медная или шерстяная годовщина. Спасибо всем, кто нас готовил, спасибо за соперничество. Спасибо, что терпишь мои закидоны (обращаясь к Мишиной), всем спасибо, для нас это небольшой праздник.

Недовольны ли оценками? Всё в порядке, нормально. На баллы не обращаем внимания. Мы довольны нашим прокатом.

Мишина: В прокате не было каких-то видимых ошибок, может быть, маленькие какие-то были, мы посмотрим в распечатках, в повторе. Катанием абсолютно довольны.

Галлямов: Если говорить о болельщиках, то мы испытали драйв, было очень приятно кататься, нас поддерживали на каждом элементе. На шестиминутке как аплодировали Тамаре Николаевне, я это сразу понял. Сходили на экскурсию на металлургический комбинат, нам провели экскурсию, разрядили обстановку.

Мишина: Немножко волнительно было здесь выступать, всё-таки самый популярный вид спорта здесь — хоккей, я переживала за то, будут ли зрители, как они воспримут фигурное катание. Не помню, чтобы в Магнитогорске проводили какие-то серьёзные соревнования. Когда увидела почти полный зал, меня это очень порадовало (улыбается).

Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.