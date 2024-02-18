«Вот как бабушка придумала!» Москвина удивит новыми программами Мишиной и Галлямова

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась настроем на подготовку будущих номеров для своих подопечных Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«Фигурное катание, как и все виды спорта, движется вперёд, и техническая сторона усиливается, и артистическая. Мир не стоит на месте. Мы тоже будем улучшаться элементы, усложнять их и выполнять в программе тогда, когда это будет целесообразно.

Я ухватилась за идею, что на следующий год надо что-то совершенно новое, чтобы вы сказали: «Вот это да, ой как бабушка Тамарочка придумала!» Конечно, хочется что-то новое на следующий год — может, новые элементики, шедеврики, музыкальные моменты или подход какой-то. Конечно, сложно очень много чего-то нового придумывать, но всё-таки мы будем, я гарантирую. Это моё самое любимое дело — придумывать.

Что-то про металлургический комбинат, на который ездили ребята? Нет, зачем про это придумывать — я на этом металлургическом комбинате была, по-моему, в 1960 каком-то году — у нас была встреча с трудовым коллективом, мы рассказывали, как спортсмены тренируются, были показательные выступления. Нам подарили кружки с фигуристами, и я тогда подумала: как они работают! А мы-то под музыку с мальчиком под ручку, в гостинице живём, ездим по всему миру. Вот как надо работать!» — передают слова Москвиной корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.